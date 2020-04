lekker gewerkt, pik Ben Meindertsma

Het nieuws over de leugens van het kabinet over de 70 burgerdoden in Hawija heeft inmiddels een R0 die in onze modellen richting de 10 loopt. Ga maar na. Eerst hoorden we dat het kabinet had gelogen over de burgerdoden. Toen wist Mark Rutte daar volgens minister Bijleveld van. Toen toch weer niet. Zelfs niet toen GeenStijl hem hielp zijn geheugen op te frissen. Toen wist hij het toch wel maar niet precies hoeveel. Daarna bleek dat de Amerikanen al lang wisten van de 70 burgerdoden, maar zei Bijleveld van niet. Daarna zei Bijleveld dat ze het toch wisten. En nu blijkt dat de Amerikanen Nederland zelfs van tevoren hebben gewaarschuwd dat er burgerdoden zouden vallen bij het bombardement op Hawija. Dat gebeurt nu eenmaal in een oorlog, horen wij u denken. Maar wat niet in een oorlog hoort, is dat het kabinet dit weet, maar niet tegen het parlement zegt. Wat niet in een oorlog hoort, is dat het kabinet stukken heeft waaruit dit blijkt, maar die niet met het parlement deelt. Tenminste, niet in een oorlog die door een democratisch land wordt gevoerd. Minister Bijleveld is trouwens nog steeds niet afgetreden, maar wij denken vooralsnog dat dat om een vergissing gaat die bij het volgende advies van het Outbreak Management Team wordt hersteld.

UPDATE: En weer liegt Bijleveld.



Loopt daar een politieke burgerdode?

