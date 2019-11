Lastig hoor. Minister Bijleveld weet nu al dat ze voor aanstaande woensdag geen antwoord gaat geven op deze 19 vragen van Isabelle Diks en ook niet op deze 12 vragen van Sadet Karabulut. Die gaan over de briefing in 2015 van ministers en ambtenaren over de nevenschade van meer dan 70 burgerdoden bij het bombardement door Nederlandse F16's op de Iraakse stad Hawija. Nou weten we daar dus nog steeds niets van, behalve dan dat minister-president Mark Rutte er niets meer van bijstaat. En we hebben hem nog wel zo geholpen met onze GeheugenSteuntjes. Nou ja. Dan wachten we maar ietsje langer op antwoorden die 'zo volledig mogelijk' zijn. Zin in.

