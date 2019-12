En dan gaan we nu LIVE naar de Tweede Kamer, waar minister Ank Bijleveld antwoord moet gaan geven op een paar hele vervelende vragen van de oppositie over de 70 burgerdoden in Hawija. Het Amerikaanse leger heeft namelijk een veel beter geheugen dan premier Rutte en weet nog precies dat het aantal van 70 doden anderhalf jaar geleden al bekend was. "De internationale coalitie telt de ongeveer zeventig doden uit de 2015 Hawija luchtaanval al zeker achttien maanden mee in het totale aantal burgerdoden." Daar is geen woord Irakees bij. Benieuwd of Bijleveld het tweede burgerslachtoffer van deze parlementaire week wordt.

UPDATE: Er komt een korte schorsing zodat Bijleveld het bericht van de NOS nog eens goed kan lezen. Ondertussen doen commodore Bosman (vvd) en sergeant Van Helvert (CDA) alles om het kabinet van luchtsteun te voorzien.

UPDATE: Dat was 'm. Volgens Bijleveld is er allemaal niks aan de hand en gaat ze nog eens even gezellig met CENTCOM bellen om alle onduidelijkheid uit de lucht(macht) te halen. Wordt zeker nog vervolgd.