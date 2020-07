De Age of Airpower is nooit geweest. Voor het nut van grote vlootverbanden op minder dan 1.000 km onder de kust, wat nu bij de USMC gebeurt. Voor het effect onder water: het gebrek aan (expeditionaire) mijnenbestrijdingscapaciteit (hoi Nederland), zie de LCS. Zie de stage van de Gotland bij de US Navy voor de door o.a. ook Nederland geminachte kustonderzeebootjes.

Zie drones die voor een scheet en drie knikkers alles raken wat ze in principe willen: want kwantiteit. Het hebben van boordgeschut is één: voldoende munitie is twee. Raak het roer en de carrier kan geen vaart meer maken. Daar staan je wings van een paar miljard dollar dan.

Die boodschap is duidelijk. Het Iraanse gijzelingsdrama kostte Jimmy Carter zijn tweede termijn. Het gijzelen van zo'n carrier: priceless. 5.000 crew. Waarvan maar een paar Marines (als ze geluk hebben). You get to keep wat you don't kill.

Om van die kernreactoren dus nog maar te zwijgen. Psyops. Het is de geldhonger van het Pentagon c.s. die de al dan niet gewenste westerse suprematie echt bedreigt: www.defensepriorities.org/symposium/d...

Suprematie vanuit de lucht heeft nooit bestaan. Suprematie via zee wel, maar staat nu ernstig onder druk. Hou je de landmacht over. En het nut van bondgenootschappen. In Space nobody hears you Speach, Mike Pompeo,

Infantry: thinking on your feet.