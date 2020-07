China investeert de komende 25 jaar $400 miljard in ruil voor goedkope Iraanse olie. Het was met jaarlijks $18,9 miljard al Irans grootste afzetmarkt natuurlijk, maar zo'n commitment 25 jaar de toekomst in inclusief "joint training and exercises, joint research and weapons development and intelligence sharing" is toch wel van een andere orde. We zouden het bijna een associatieverdrag willen noemen. Driemaal eerder deed de Chinese marine een gezamenlijke oefening met Iran, de meest recente op 27 december 2019.

Ook zou de overeenkomst "vastly expand Chinese presence in banking, telecommunications, ports, railways and dozens of other projects." Kortom, Iran wordt net als Afrika gekoloniseerd door China. Het voorstel is in Iran nog niet openbaar gemaakt en ook nog niet voorgelegd aan het 'parlement', waardoor de Gewone Perz zich nu een beetje zorgen begint te maken over hoeveel equity in Iran BV er nu precies weggetekend gaat worden. Volgens twee Iraanse officials is Ayatollah Khamenei Khamenei al wel aan boord.

Een van die 'voorgestelde' havens zou gesitueerd worden in Jask (maps), vlak buiten de Oostelijke ingang van de Straat van Hormuz, de belangrijkste zeestraat voor de wereldwijde oliedistributie. De Amerikaanse Vijfde Vloot ligt bij de Westelijke ingang hier in Bahrein. Kortom, weer een knauw in de Amerikaanse hegemonie.