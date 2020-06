Je kunt een hoop zeggen over Sigrid Kaag, bijvoorbeeld dat ze als minister miljoenen gaf aan een organisatie terwijl er sprake was van "seksueel wangedrag, nepotisme, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik" (en waar ze zelf heeft gewerkt), dat ze vrolijk op de koffie ging bij plegers van wat wél genocide of zo is, dat ze met haar populistische anti-populistische speeches de personificatie is van DéDain66 voor de gewone burger, of dat ze met bovenstaande reverence dappere hijabbestrijders in Iran op hun gezicht trapte, maar er is ook een MAAR. Sigrid Kaag is tenminste een mens van vlees en bloed in plaats van die taartjes uitdelende robot wiens politieke ideeën niet verder komen dan sentimenteel gezever over racisme en het pontificaal afzetten van zijn bril. En dan is ze ook nog een vrouw. Een ideale leider dus voor D66, de partij die geen idealen meer over heeft. Succes met flyeren!