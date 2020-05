: Beste, Azie heeft ruim 4.5 miljard inwoners, China heeft er 1.4 miljard. De VS heeft een lachwekkende 350 miljoen inwoners. De Amerikaanse eeuw en gedachtengoed is voorbij.

Ik voorspel dat binnen 10 jaar China (Korea, Japan, India, Vietnam, enz) de wereldpolitiek zullen beheersen. En ja deze landen zijn mannelijk, sterker ze hebben liever zoons. Wen eraan maar deze landen gaan het voor het zeggen krijgen.

Daar is niets mis mee en Europa is ook heel slim door hier al op in te spelen. Trump en de VS verkeren in hun laatste machtsfase.

Ook de Amerikaanse Techreuzen zullen binnen nu en 10 jaar niet meer dominant zijn. Echt daar is geen twijfel over mogelijk.