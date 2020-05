:

Die tegenstelling is er wel degelijk, vandaar ook dat D66 nogal ongelukkig was met de resultaten van de referenda die we gehad hebben.

Dat is dan ook exact de reden waarom er groepen zijn die referenda willen, juist omdat de uitkomst daarvan niet gelijk hoeft te zijn aan wat de op dat moment bestaande regering voor ogen heeft.

Tevens niet te vergeten, een verkiezing is maar eens per vier jaar, terwijl een referendum veel directer in kan spelen op veranderende omstandigheden. Nogal een verschil met 4 jaar VVD beleid op basis van een enkel goed verkiezingsjaar voor die partij.

Ik benoem inderdaad feiten, want blijkbaar is dat nodig voor je.

In je eerdere tegel stelde je "Jullie zien de mens beiden als een zeer beïnvloedbaar wezentje dat niet zelfstandig keuzes kan maken."

Dat de mens wel degelijk zeer beïnvloedbaar, is inderdaad een feit dat elke vijfjarige ook kent, maar jij dus blijkbaar niet.

Het is wel schattig dat je niet verder komt dan (in)directe Ad Hominems, maar dat je binnen de inhoudelijke discussie nou bepaald sterk staat, of over komt.

Maar hey; gooi er nog een tegel tegenaan. Kijken hoe veel dieper je dat gat kan graven.