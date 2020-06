We zijn in hetzelfde jaar geboren, en we zijn allebei anders. Jij homo, ik* geadopteerd, we maken wat mee. Ik heb me nooit eerder in het huidskleurdebat gemengd. Omdat ik uit een Nederlandse familie kom en bovendien een (soort van) Nederlandse naam heb, voelt het alsof ik het belangrijkste deel van de POC experience mis, en dat debat daarmee simpelweg niet mijn plaats is.

Maar je bovenstaande tweet en video waren blijkbaar de druppel voor me. En dat heb je aan je eigen absolute formulering te danken. "Elke Nederlander van kleur of elke Nederlander met een niet-Nederlandse achternaam, weet wat racisme is. Elke dag opnieuw." Hoe ver ik ook buiten het huidskleurdebat wil blijven, zoiets kan niet langer onweersproken blijven.

Ik heb - op chocolademelkfles genoemd worden in groep 2 en één keer iets bij het voetbalveldje met Barry die trouwens echt een lul was na - geen ervaring met racisme. Ik ben niet op 2-0 achterstand begonnen, en op de momenten dat ik wel achter stond lag dit écht aan mijn eigen persoonlijke gebreken en matige inzet.

Ik sta open voor de mogelijkheid dat ik wel gediscrimineerd ben, en ik dit simpelweg niet gemerkt of als zodanig geregistreerd heb, maar ik denk oprecht dat het niet het geval is. Ik weet dat dit slechts een persoonlijke en anekdotische weerlegging is, en ik weet niet wat de exacte waarde daar nu eigenlijk van is. Maar het is wel een waarheid, en daarmee een deel van Nederland dat óók gehoord moet worden.

En met name het tweede deel van je stelling, dat je met zoveel vanzelfsprekendheid poneert, grenst echt aan kwaadaardige ophitsing. "Elke Nederlander van kleur of elke Nederlander met een niet-Nederlandse achternaam" ervaart " elke dag opnieuw " racisme. Dat is een moedwillig leugen en onversneden populisme.

Je weet heel goed dat dit niet het geval is. Discriminatie komt heus voor, maar de werkelijkheid in Nederland is veel zachtaardiger dan die vileine hyperbool het doet klinken. En nogmaals, dat weet je echt wel. Nu rijst de vraagt wat het betekent dat je bereid bent de realiteit zo moedwillig te vertekenen.

En kom er nu niet mee aanzetten met dat je bedoelt dat er op elk gegeven moment wel iemand van kleur gediscrimineerd wordt (wat in Nederland trouwens ook echt geen zekerheid is), in plaats van dat je bedoelt dat elk individu van kleur elke dag gediscrimineerd wordt. Als je zo achteloos om gaat met je semantiek, op zo'n ontvlambaar dossier, is dat bijna even erg als de oorspronkelijke aanklacht. Maar succes met je speciale rechercheurs voor discriminatie (?), een boete op ongelijke kansen (?) en het verbod op nekklemmen door de politie.