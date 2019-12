Nu dit weer. Bij supermarktketen Dirk kon men exemplaren winnen van het genderinclusieve stripboekje 'Jezus was een meisje'. Nu zijn de waarheden verzinselen van het geloof sowieso wat multi-interpretabel: het ene deel heeft geen paus, het andere deel wel, die doet niet aan Maria en die zou Maria wel doen en bij de ene moet de vrouw in het zwart & vort naar het aanrecht - hangt allemaal maar af van de mate van dichtgetiktheid. En wie zijn wij nou eigenlijk om de inhoud van Jezus' onderbroekje te bepalen? Misschien was hij wel een meisje gevangen in het lichaam van een meisje, weten wij veel.

Enfin, een deel van de religekkies vindt 'Jezus was een meisje' écht niet kunnen, ze zijn echt gekrenkt en geraakt in het diepst van hun darmen. Zo zijn die van het CIP (Christelijke Informatie Pikhoofden) 'ontstemd' wegens 'doelbewust in te zetten op het beledigen en schofferen van christenen' en de sneue rukkers van CitizenGO (anti-homo blabla) zijn ook helemaal over de pis. Nou nou, een persiflage middels een humoristisch stripboekje over Jezus, het is ook wel heel erg KWETSEND allemaal, als jij op zondag je eigen gelijk zit te bezingen in de kerkbankjes en iemand het waagt daar de draak mee aan te steken. Het aller- allerergste is nog dat Dirk buigt voor de bijbelsnuivers. 'Jezus was een meisje' is natuurlijk wel gewoon te koop bij de dikke bolle blauwe man want daar is alles te koop. Weet u trouwens welke profeet óók een meisje was?

