De sfeer zit er weer goed in in ophefland. Raakte Amazon vanochtend in VERLEGENHEID door Auschwitz-kerstballen voor het hele gezin, diende het lokale haakje zich zojuist ook gewoon aan. Tuurlijk, het kost wat, maar dan heb je wel echt vakwerk in huis. "Hout heeft een wat verweerde, ruwe en stoere look. Het hout bevat noesten, nerven en oneffenheden die een subtiele maar unieke sfeer aan de foto meegeven. (...) De kleuren van de foto komen geweldig tot hun recht doordat we gebruik maken van een whitewash. Er worden dan eerst een aantal laagjes witte coating afgedrukt. Hierdoor hechten de kleuren beter en wordt elk detail haarscherp op het hout geprint." Varianten op hetzelfde thema ook verkrijgbaar, meerdere sfeerbeelden na de breek. Vermoedelijk beperkte oplage, dus wees er snel bij.