Dit is mogelijk ingegeven door het grondoffensief van de IDF in Gaza-Stad, waardoor een net van ijzer zich om hen sluit, maar Hamas zou Trump in een persoonlijke brief hebben gevraagd om een deal. Te weten: de helft van de gijzelaars (zijn er in totaal nog 48) in ruil voor een wapenstilstand van zestig dagen, waarvoor de vredespresident hoogstpersoonlijk garant zou moeten staan. Nou, hartstikke mooi, maar vermoedelijk ook te mooi om daadwerkelijk waar te zijn. Dit weekend deelde Al-Qassam, de gewapende tak van Hamas, nog een afbeelding met foto's van 46 gijzelaars. Het weinig vrolijk stemmende bijschrift: "Due to Netanyahu’s obstinacy, (here is) a farewell picture as the operation in Gaza began". Bovendien kondigde Hamas vandaag nog een nieuwe video van de gijzelaars, en deelde vast dit tamelijk lugubere voorproefje.