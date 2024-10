Boeren zijn weer eens de sjaak. Maar nu zijn het niet D66-halveerders, rijksambtenaren met vage stikstofmodellen, Yvon Jaspers en/of vuige projectontwikkelaars van de NV Omvolking, neen. Ditmaal is het een gewiekste insluipersbende die boerderijen in NoordHolland-Noord teistert, want ja: integratie kost tijd. Gezochten spreken Nederlands met een buitenlands accent en rijden rond in een ouwe V40 (foto). Signalementen zijn dusdanig hilarisch dat dit rondreizende circus in no time bij de lurf kan worden gevat. Succes met zoeken! Meer over deze PIPO'S bij het heerlijke NHNIEUWS.