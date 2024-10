En dan nu: deze gepoogde fact-check door de New York Times: "Mr. Trump claimed they were “highly respected leaders,” but his campaign has not provided any details about who most of them were, making it difficult to assess their prominence." Trump had vorige week in een peiling onder de Arabisch-Amerikaanse gemeenschap al een kleine voorsprong op Harris, en het optreden gisteren in Michigan zal dat er waarschijnlijk niet minder op maken.

Het grootste Amerikaans-islamitische belang in deze verkiezing is het stoppen van de oorlog in Gaza en een ding is zeker: naar Trump wordt in die regio door alle betrokkenen in ieder geval beter geluisterd dan naar Biden of Kamala. Dus als je een president wil die in ieder geval iets kan betekenen, dan is dat inderdaad Trump.