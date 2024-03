WAT ETEN WE VANDAAG?

Lekker. Een eierbal zonder ei in de vorm van een staaf, met een knakworst er in. Laat u niet foppen door "Koreaanse maïshond" dat komt door de brakke Youtube-vertaaldienst. Deze snack komt uit Oekraïne, dus zo beroerd gaat het daar ook weer niet. Kun je wel als noodhulp patat gaan bakken net als Jan Paternotte, maar frituren kunnen ze daar prima zelf. In deze extreemprettige kookvideo combineert kookmeisje Luba vlees en zuivel tot een heerlijke regionale snack. Leuk om zelf te maken! SMAKELIJK!