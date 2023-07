Prachtig wat Wim uit Voorhout allemaal bijhoudt. Ik moet ook op de kleintjes letten. Ik ben in de jaren '80 verhuisd (met een 'd') van de Randstad naar Brabant. Ik heb daar nu voordeel aan. De BTW op benzine is weer terug op 21%. Dus ik ga weer elke maand benzine tanken en boodschappen doen in België. Ik neem dan tegelijk 3 jerrycans mee, samen 50 liter. Dat mag, je mag 60 liter benzine over de grens meenemen. Kijk, deze jerrycans, www.flickr.com/photos/70756908@N04/53... . Benzine E95 was in NL €1,997 en in België €1,726, verschil van 27,3 cent per liter. Samen met de auto had ik 100 liter = €27,30 besparing. Maar ik moet €7 aftrekken voor het rijden. Voordeel is dus €20,30. Zo heerlijk om op deze manier vroegere bekeuringen terug te verdienen.

Maar ik doe dan gelijk ook boodschappen in de Belgische supermarkt. Volle melk is €0,99, dat is 30 cent goedkoper, 24 pakken is €7,20 voordeel. In België hebben ze halve liter blik Hopvil pils voor 45 cent! Dat is nog eens 20 cent goedkoper dan de halve liter Kordaat Pils van de Lidl. Een tray is 18 blikjes = €3,60 voordeel. Het is prima pils hoor, kijk hier www.flickr.com/photos/70756908@N04/53... . Ik weet zeker dat de meesten van jullie bij blind proeven uit een rijtje biermerken de Hopvil of Heineken er niet uit weten te halen. En het is echt 4,8% pils. Smaakt prima als je zo aan het reaguren bent op GeenStijl. Vooraf even nog een uurtje in de diepvries en hij is net zo heerlijk als al die dure merken.

Met de overige boodschappen (de vrouw wil ook wat) is het voordeel 20,30 + 7,20 + 3,60 + 10,00 = €41,10 op een maand boodschappen. Jeuj, lekker vangen dus. Hier zijn €7,00 reiskosten dus al van afgetrokken hé!