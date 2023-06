Hij kan het natuurlijk niet officieel bevestigen, want eerst moet zijn collega van Financiën het budget toezeggen, maar volgens staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie doet Nederland "het huiswerk", is Defensie "in gesprek" en zijn ze "alles aan het uitwerken" wat betreft de aanschaf van eigen tanks. Nou, dan weten we het wel: zodra het detailgeneuzel over de centen is uitgewerkt, staat er een krabbel onder een contract voor een bataljon Leopard 2's. Aangezien een groot deel van de Kamer (inclusief de Defensieslopers van de vvd) voor eigen knalkanonnen is, komt dat budgetverzoek wel goed. Klaar met die leasebakken uit Duitsland, tijd voor eigen tanks onder de eigen vlag en in eigen beheer. Niet om weg te geven aan het oostfront (dat mag niet van Zwitserland), maar voor eigen gebruik. Voor als Poetin bij Spijk het land binnenstroomt. Of een andere vijand natuurlijk. Maar dan wel eentje die exact hetzelfde vecht als Poetins wodkawarriors, want een moderne tegenstander met superioriteit in de lucht legt die luipaardjes anders zo op de barbecue. Maakt niet uit, met eigen tanks horen we er tenminste weer echt bij. Maar nu we toch bezig zijn, waarom niet doorpakken en een paar Panthers bestellen? Een beetje toekomstbestendig inkopen voordat de volgende bezuinigingsronde toeslaat kan tenslotte geen kwaad.