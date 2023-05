:

Het is vooral de politiek die niet voorbereid is, het “land “ vind ik een groter begrip. Daar behoren ook de burgers toe. Politici zitten er voor een groot deel voor eigenbelang. Allereerst de persoon zelf, dan de partij waar men toe behoort, vervolgens de instituties die nauw verbonden zijn aan de politiek ook internationaal, en op het eind komt nog eens de burger.

Weird Duk beschreef in 2014 al het gevaar Poetin en het risico op een kernoorlog.

Virussen waren inderdaad lang bekend en binnen de wetenschap en gezondheidszorg wel iets wat gevolgd werd. Tijdens de Mexicaanse griep zijn er in november 2009 miljoenen vaccinaties gedaan! In een maand tijd. Goed beleid door Ab Klink in schaamtevolle tegenstelling tot Hugo de Jonge. Klink liet de experts bedenken wat nodig was, hij hanteerde niet een idioot eerlijkheidsprincipe en hij keek buiten de kaders; het leger inschakelen want die zijn goed in grootschalige organisatie en hebben nog eens een medische dienst ook. Zelf bleef Klink op de achtergrond, geen ijdeltuit.

Ik werk in de gezondheidszorg en heb mij bij dat “tekort” aan prikkers aangeboden. Dat tekort was er niet, maar de organisatie was waardeloos. Er zijn horden artsen en verpleegkundigen die niet in een “prikkende” dienst werken, maar wel de kennis hebben. Een intramusculaire injectie is echt niet moeilijk. Ik weet dat collega’s zich aanboden, maar je kreeg niet eens antwoord van de GGD!

De kennis is er dus in “het land” maar politiek is vaak zo traag en alles tegenwerkend.