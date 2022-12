De Nederlandse squadrons 320 en 321 van de Koninklijke Marine, uitgerust met 13 Orion patrouillevliegtuigen, stond binnen NAVO-kringen bekend als top van de top o.h.g.v. onderzeebootbestrijding. Volgens toenmalig minister Kamp - ook zo'n VVD-visionair - waren die toestellen niet meer nodig en die zijn vervolgens voor een habbekrats aan onze oosterburen verkocht. Ja, want ook onderhandelen was/is niet het sterkste punt van onze beroepspolitici. Maar goed, met onze minister Ollongren zal het allemaal veel beter lopen. Alleen moet iemand nog even aan haar verstand peuteren dat oorlog geen spelletje is. Want als je een stoer tweetje stuurt over wapenleveranties aan onze Oekraïense "vrienden" en die opluistert met een spierbal-emoji, ben je niet alleen stuitend bezig maar heb je ook professionele hulp nodig.