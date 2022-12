Erg vervelend dit. Wij hadden heel erg veel zin om ontzettend boos te worden op MARX FLUTTE die in NRC (zeker niet onterecht) de schuld krijgt van de jarenlange bezuinigingen op Defensie. Maar wat blijkt? De hardste beschuldiging aan het adres van Rutte is gejank van Hans Hillen dat hij in 2010 helemaal niet wilde bezuinigen op Defensie, maar hij alsnog akkoord ging omdat Rutte hem toen een keer gebeld heeft. Nou nou nou verschrikkelijk zeg. Arme Hans Hillen.

Wat in het artikel helemaal niet vermeld wordt (zal wel zijn omdat Tom-Jan Meeus de Nieuwspoortcode belangrijker vindt dan de NRC-code), is dat Hans Hillen op dit moment voorzitter is van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid en in die hoedanigheid de hele dag spulletjes moet verkopen aan de Nederlandse krijgsmacht. Dat is op zichzelf al behoorlijk dubieus als oud-minister van Defensie (maar ja), maar nog een beetje lastiger als je ook nog verantwoordelijk bent geweest voor het afbreken van, nou ja, alles. Dan komt het natuurlijk niet slecht uit als je lekker met het vingertje naar Mark Rutte kunt wijzen. Wij hopen maar dat de NIDV tevreden is met dit uithangbord, dat trouwens best een beetje veel naar tabak stinkt.

Een telefoontje! Grensoverschrijdend!

Boehoe! Ik kon er niks aan doen!