Inderdaad, als je naar een woord zoekt dat past bij wat de politicus van vandaag de dag -die ene uitzondering daargelaten- in zijn/haar/hun carrière najaagt, ja inderdaad dan is het wel comfort. Ineens weet je het, je wordt bewindspersoon, want dat biedt comfort. En dan denken we niet aan de Balkenende-norm, de enige norm en de enige waarde die ons nog doet terugdenken aan onze CDA-bewindspersoon die het maar al te graag had over het herstellen van normen en waarden, maar aan de springplank die het ambt vormt voor een verder comfortabel leven.

Dat is ook wat je ziet als je naar het politieke Den Haag kijkt, mensjes die een comfortabel leven willen leiden, vooral ná een minimaal aantal jaartjes vervullen van het ambt. Natuurlijk, je hebt die paar figuren bij wie het om de macht gaat, en als ze die macht gegrepen hebben laten ze ook niet meer los en zorgen ze dat al die anderen om je heen gaan cirkelen als strontvliegen rond een koeienvla, maar al die anderen gaat het er enkel om zich te handhaven, de tijd door te komen en positie te kiezen om een comfortabel leven voor zich veilig te stellen, te beginnen met het consumeren van een flinke portie en bij voorkeur het totale bedrag aan wachtgelden.

Ja, het is er comfortabel, in alle op`ichten, ook comfortabel warm in tijden van barre kou waarin de arme burger zijn thermostaat uit pure noodzaak omlaag zet om te kunnen overleven.

"Waarom wilde u de politiek in?"

"Vanwege het comfort. begrijpt u wel?"

Die klerkenburcht in Brussel, daar zal het ook wel 21 graden zijn, en in die dependance in Straatsburg, vol of leeg, ook. Want ja, zonder comfort geen politiek.

