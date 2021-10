Is er een eindelijk een keer goed nieuws over de aanpak van corruptie (je moet officieel zeggen: integriteit, maar integriteitskwesties die niet worden aangepakt en vvd-ministers, die niets kunnen, die 2,5 ton krijgen voor een parttime baantje, dat is: corruptie), is er toch weer slecht nieuws. Het goede nieuws is: "Het demissionaire kabinet buigt zich vrijdag over nieuwe lobbyregels voor vertrekkende bewindslieden. In de ministerraad ligt dan een ambtelijk advies op tafel met zúlke strenge richtlijnen, dat betrokkenen zich afvragen of het niet veel te ver gaat." Het slechte nieuws is: die 'betrokkenen' zullen wel weer hun zin krijgen. Er gaat een onsje hier af. Er gaat een onsje daar af. En dan staat er over vier jaar weer een corrupte minister trots voor de camera te vertellen dat ze geen enkele regel overtreden heeft.