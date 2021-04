Overigens, nog een toevoeging .. Dit is een indruk die nep/woke nieuws als bijvoorbeeld de NOS of CNN realiseert.

Het is relatief rustig op de planeet, daar 'Uncle Sam', de supermacht, de wacht houdt. De VS bouwden de Liberale Orde na het einde van WO2, met als doel om de vrede te behouden en een nieuwe wereldoorlog te voorkomen - Langdurig, dit keer. Zo is bv. ook de originele EEC ooit ontstaan, om fabrieken in Duitsland, Frankrijk en de UK niet langer in te zetten voor wapen productie, echter om te vormen in fabrieken bedoelt voor vreedzame economische activiteiten.

Nederland dankt haar veiligheid eveneens aan de strijdkrachten van de Verenigde Staten. Zodra deze globale politie agent echter weg mocht vallen, ruiken dictators met kwade bedoelingen hun kans. Zij weten dondersgoed dat de Verenigde Staten ten aller tijde toekijken. Als ze te ver gaan, worden ze opgezocht door Amerikaanse strijdkrachten en worden ze afgezet, zo niet uitgeroeid. Let wel, we hebben het in dit geval over dictators die bv. genocide plegen.

Deze beschermingsparaplu echter, maakt de wereld er niet minder gevaarlijk om. Als deze weg valt, sneuvelt Nederland als een van de eersten.

Dit zijn punten die je in 'woke' nieuws berichten niet of niet snel terug zult zien, noch lezen (Wellicht wel, nadat wij er hier over in deze tegel zijn gestart).