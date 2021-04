En dan gaan we het nu even over de Marine hebben, aan de hand van een interne nota in bezit van de Tele, waarvan de woordvoering van de marine de authenticiteit bevestigd. Kortom, waarschijnlijk een moedwillige lek door de marine zelf. "In de nota staat dat de marine dit jaar al diep in de rode cijfers eindigt. Het begrotingstekort bedraagt krap 75 miljoen euro. Zonder extra geld of bezuinigingen zal dit in 2026 zijn opgelopen tot krap 190 miljoen euro." Ja, dat is dus een ander plaatje dan afgelopen kabinetsperiode geschetst werd. En omdat Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer geen vooruitzicht op nieuwe gelden heeft, gaat het mes erin.

"Eind vorig jaar maakte de viceadmiraal al bekend een patrouilleschip en een mijnenjager dit hele jaar aan de kade te houden. Uit het interne document dat bedoeld is voor de Commandant der Strijdkrachten blijkt dat de pijn veel verder gaat. Zo vinden essentiële moderniseringen van de onderzeeboten (nieuwe accu’s) en het LCF-fregat (radarinstallatie) niet of pas later plaats. Groot onderhoud aan één van de M-fregatten wordt uitgesteld tot 2023. Dat werkpaard van de zeemacht is daardoor pas in 2025 weer beschikbaar." Ooit de schrik van de zeven zeeën hè.

Uit de nota blijkt dat de marinetop eigenlijk ook geen route naar herstel meer lijkt te zien. "Eigenlijk was het hier in 2019, halverwege de afgelopen kabinetsperiode, al mee gedaan. „We zitten in een overlevingsmodus en van herstel is geen sprake meer”, schrijft de viceadmiraal." Mogen we een F in de comments voor de koninklijke Marine.

Weet u trouwens wat meer geld krijgt dan de koninklijke Marine? De NPO.

