De top van de krijgsmacht dacht natuurlijk: dan kiezen we een willekeurig moment tijdens het formatieproces, de nacht van 1 op 2 april bijvoorbeeld, voor onze schreeuw om aandacht, dan staat iedereen de hele dag bij de koffieautomaat over ons te ouwehoeren en dan denken de politieke partijen van een nieuw te vormen coalitie misschien wel dat ze die klaplopers van de krijgsmacht wel een paar extra florijnen kunnen toewerpen. Oei. Desondanks schrikbarend: "De Nederlandse krijgsmacht schaamt zich voor de eigen, magere bijdrage aan de Navo. De bazen van de legeronderdelen (luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee) voelen zich een ‘klaploper’, zeggen ze vandaag in een interview met deze krant."

Niet alleen komen we onze verplichtingen richting de NAVO niet na, ook is onze krijgsmacht zo slap als een oude aubergine. Alles is weg, alles wordt verkocht: onze krijgsmacht wordt steeds leger. We moeten lijdzaam toezien hoe de Finnen met hun penissen ónze tanks hebben omgebouwd tot privésauna voor het buitenverblijf, we verpatsen ónze fregatten aan totale neplanden als Chili en Griekenland en welja, semiautomatische wapens verkopen we gewoon particulier. Op de Military Strength Ranking staan we achter dat lachwekkende Griekenland, een derdewereldland met als staatskas een Penniemaat waar ánderen de muntjes in moeten gooien, we staan achter natte schetenland Zwitserland (Zwitserland!), we staan vanzelfsprekend achter Nigeria en we staan zélfs achter China. WIJ hebben even geen vertrouwen meer in de politiek en aangezien onze krijgsmacht toch al jaren serieus wordt genomen door Den Haag (als in: keihard genomen worden) met dat 'pang pang'-debacle en alle verhalen over schrijnende tekorten, gaten in de kleren, muizen in de barakken en andersoortige ellende, hebben we even geen idee tot wie de top van de krijgsmacht deze noodkreet moet richten. Toch delen we het maar:

Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen: "Wij zijn de onderpresteerders in de Navo, terwijl iedereen weet hoe rijk we zijn. Wij zijn als leden van een voetbalvereniging die geen contributie betalen, en ook nog eens geen bardienst doen."

Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer: "De helft van onze vloot ligt op dit moment in de haven. Van de 22 eenheden, van mijnenvegers tot grote schepen, liggen er elf binnen. Dat komt niet door corona, wel door personeelsgebrek en materiële krapte. Wat dat betekent? Geen stationsschip in de West, onvoldoende schepen om explosieven in de Noordzee te ruimen voor de bouw van windmolens, onvoldoende schepen om de koopvaardij te beschermen, geen schepen voor de hervatting van de operatie in de Middellandse Zee."

Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt: "De Navo vraagt ons twee squadrons jachtvliegtuigen paraat te hebben. Door krapte in het budget en allerlei ingrepen kan ik er nul aanbieden voor snelle inzetbaarheid."

Hé Duitsland! Als de oorlog komt. En als ik dan moet schuilen. Mag ik dan bij jou?