Nu we toch een paar miljard extra hebben bij Defensie moeten we uiteraard wel onze ogen openhouden voor leuk nieuw spul. En daarvoor hoeven we niet ver te kijken, want bij onze oosterburen is deze nieuwe Rheinmetall KF51 Panther gepresenteerd: een goddelijke gatenschieter en de opvolger van de Leopard 2. Een militair monster dat voor zijn chassis nog enkele onderdelen van de Leopard recyclede, maar wel een geheel nieuwe geschutskoepel kreeg. Nu voorzien van een prachtig 130 mm kanon, in tegenstelling tot de 120 mm unit op de Leopard, en een 12,7 mm machinegeweer voor het kleine grut. De 59 ton zware gigant beschikt over een bereik van zo'n 500 kilometer en ontpopt zich daarmee ongetwijfeld tot een graag geziene gast in iedere milieuzone. Alle functies van de Panther zijn overigens vanuit iedere zitplaats in de tank te bedienen, waarmee dit voertuig technisch al voorsorteert op een toekomst met een onbemande koepel of zelfs volledig op afstand bestuurbare oorlogsvoering. Het prijskaartje is nog onbekend, maar gezien we onze tankdivisies momenteel samen met de Duitsers runnen, kunnen we vast wel een vriendenprijsje bedingen. Kom op Kajsa, dat extra geld moet rollen en bij voorkeur op rupsbanden.

Blauw camouflagedoek niet meegeleverd