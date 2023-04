"Toen was keizer Pilatus zo z'n handen aan het wassen, maar toen ging Jezus met z'n smerige poten over het water heen lopen!

Toen zeiden ze: 'Nou is het mooi geweest." en toen hebben ze hem gekruisigd.

Dat is allemaal hier in de Jordaan gebeurd.

Nee, dat is helemaal niet voor te lachen. Nee, nee, nee, want stel jezelf aan een kruis zouden hangen. Zou je dan ook lachen? Nee kijk.. n-nou zijn ze stil ja.

Dat is helemaal niet leuk, nee.

Dan hang je daar, helemaal alleen.

Ja en je krijgt jeuk, wat dan?

Of dat ze je naast iemand hangen die alleen maar over voetbal kan praten de hele dag?

Of tussen twee Limburgers in?

En er staat ook in de twaalf geboden van als dat als gij merkt dat de mensen spotten dan moet gij de mensen kastijden met een brandende braamstruik, ja.

Ja maar dat is symbolisch dat weet ik ook wel. Mogen best andere houtsoorten zijn als dat beter uitkomt." (uit de evangelie van H.T.)