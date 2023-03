Matige Tom , aanvallen op beleid kan hij als de beste , maar constant herhalen dat ze moet aftreden is niet echt inhoudelijk.

Had die beter door kunnen vragen waar het precies mis ging.

En waarom er niet onmiddellijk meer budget ging naar die afdelingen , die van 1 a 2 personen ineens meer dan een honderd moesten beveiligen.

Waarom er niet een coördinatie sectie kwam in de politie of erboven die overzicht had over alle informatiestromen , zodat elke unit de juiste informatie had.

Behalve te weinig personeel ( ja, politieke schuld) , lag vooral de schuld aan informatie delen aan de juiste personen.

Als de politiek een nieuwe afdeling in de Nederlandse beveiliging had gebouwd in dit tijd a la Italië.

Puur voor informatiestromen die te maken hebben met maffia.

Input van de AIVD/Recherche( .. en wat je hebt aan informatiestromen) en die samenvoegen met de politie aan de grond.

Dat informatie centrum had allang een waarschuwing kunnen sturen naar de beveiliging van bijvoorbeeld Peter R de Vries.

Het is ook vrij nieuw in Nederland , echte maffia.

Dank u voor de extra miljoenen die worden gespendeerd, mijn lieve eigenlandse mocro maffia.