Welke reden is er eigenlijk voor haar om wel op te stappen?

Er is zoiets als bestuurlijke verantwoordelijkheid maar dit niveau komt wat mij betreft een beetje neer op wat de Republikeinen in Amerika flikken, geen inhoud, geen plannen, geen bestuurlijke kwaliteiten maar al 2 jaar roepen dat Biden een impeachment aan zijn broek moet krijgen al ruim voordat hij ingezworen werd.

In de realiteit is het het verhaal van die zielige jongen die "WOLF!" riep voor wat aandacht tot niemand hem meer geloofde, ook de wat simpelere mensen niet. Er is gewoon te weinig reden om te haten.

Wie zijn toch die mensen? Haat je Kaag of Dilan of Mark of Hugo. Prima. Dat mag. Gewoon, omdat walgen van mensen menseigen is.

Maar je schiet er niets mee op. Mensen die zich afvragen wie toch die mensen zijn die nog steeds VVD of D66 kunnen hun antwoord vinden in waar ze zelf op stemmen. Dat is een harde en pijnlijke waarheid die velen emotioneel niet aankunnen.