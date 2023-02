Heerlijke roddel van oud-vvd'er en oud-50PLUSser Geert Dales (die wij van de rechter geen metro oplichter mogen noemen). Shula Rijxman zou namelijk afgelopen week niet zijn opgestapt omdat ze 'niet lekker in de rol' van wethouder zat, maar vanwege een heuse BITCHFIGHT. In een column waar de erven Dahl spontaan de hik van zouden krijgen maakt Dales gewag van een conflict tussen Rijxman aan de ene kant, en burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) en wethouder Touria Meliani (tevens ook GroenLinks) aan de andere kant.

Het gaat allemaal over de Amsterdamse subsidie van een ton aan het foponderzoek over de verrader van Anne Frank die de verrader van Anne Frank helemaal niet bleek te zijn (omdat Anne Frank is verraden door de Postcodeloterij en woke). Deze affaire zal volgens Parool-pitbull Maarten van Dun wel weer totaal niet journalistiek relevant zijn en bij AT5 zijn ze druk met het zoeken naar de clitoris, maar gelukkig hebben we Geertje Dales nog. Kom er maar in Geert:

"In het tumult van dat debat liet Rijxman zich ineens ontvallen dat als het aan haar had gelegen die subsidie nooit zou zijn verstrekt. Dat was niet minder dan een keiharde trap onder de gordel van collega Meliani, die dat uiteraard niet pikte. Er werden excuses geëist. Toen die niet kwamen werd het een agendapunt in het College. De sfeer ging erop achteruit nadat Rijxman, op zoek naar empathie van collega’s, zei in de uitoefening van haar wethouderschap last te hebben van anti-semitische en homo-vijandige sentimenten. De referte aan haar joodse identiteit riep ergernis op. Deze truc hanteerde ze eerder, in de verdediging van het verzwegen vakantietripje, ten tijde van haar NPO-bestuursvoorzitterschap, met toenmalig staatssecretaris van OCW en NPO-financier Sander Dekker naar Israël. Met stemverheffing eiste Meliani opnieuw openbare excuses wegens oncollegiaal gedrag, daarin bijgestaan door burgemeester Femke Halsema. Nadat Rijxman persisteerde in de weigering was haar lot bezegeld. De collega’s wensten niet langer met haar samen te werken."

En wij dachten nog wel dat Shula Rijxman zo goed was in netwerken! Blijkt dat dus een stuk moeilijker te zijn als je niet de baas bent.