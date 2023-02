We hebben de exacte Anne Frank-spelregels even niet paraat, maar als de maker Ari Folman heet schijnt dit te mogen. Samenvatting: Lieve Kitty komt tot leven in Het Nederland van Nu en zet zich 'in Annes geest' in voor bruine mensen.

Recensie: ja de Tweede Wereldoorlog was echt heel erg maar zelfs voor iemand die Ari Folman heet is dit een extreem luie premisse, gestoeld op dat kinderlijk lineaire karikatuur van modern goed en kwaad: de blanke politie versus "black and brown bodies". Kortom, de trailer smaakt naar Ben & Jerry's en de sjablonische opzichtigheid is een belediging voor iedereen boven de 12. Onderaan de streep is dit eigenlijk nog veel erger dan Kendel Jenners Pepsi-reclame. Dat kan theoretisch dus niet, behalve als je de Anne Frank-kaart in zulk gemakzuchtig wanbeheer verspeelt.

De animatiestijl is erg geslaagd, dat dan weer wel. Enfin, nu dus thuis te zien.

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt ook niet. Dit is lui schrijfwerk

Papieren!

Yasss queen slay!!! (Is dit erger dan Kendall Jenners Pepsi-reclame? [Ja])

Wiens Savior Complex is dit eigenlijk? We zijn de draad kwijt

Die sjablonische opzichtigheid is toch gewoon niet te doen man

Ja sorry hoor maar