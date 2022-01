Dergelijke handelingen, niet herhalen. We kunnen veel beter, als mensheid.

Het is gemakkelijk grappen en grollen voor ons, tegenwoordig. Echter voor de mensen in die tijd, was de oorlog een levende hel.

Directe familie werd tijdens een razzia door de SS gearresteerd, en afgevoerd naar een concentratiekamp. Deze razzia's vonden verspreid over het land plaats na September '44, en de mislukking van operatie Market Garden rondom Arnhem.

Ook hier was overigens deels sprake van 'retaliatie' naar aanleiding voor hulp aan onderduikers. Joden werden her en der in een stadse omgeving verborgen en onder gebracht. Helaas heeft deze jongeman (Want dat was 'ie - Eind twintig), gewoon een Nederlander, dit kamp niet overleefd. Het ging in dit geval om Neuengamme, in feite een verzameling doodskampen in de regio Hamburg.

De SS wilde eigenlijk zijn broer arresteren, echter die werd niet lang daarvoor vanuit de lucht neergeschoten door (vermoedelijk) de Royal Air Force, tijdens een lucht-grond aanval op de plaatselijke haven. Omdat 'ie zwaar gewond in het ziekenhuis lag, heeft de SS ter plaatse zijn gezonde broer meegenomen. Een zeer klein percentage van de afgevoerde Nederlanders, overleefde - Vier, van de 40 onfortuinlijke zielen (Er zijn nog 60 anderen opgepakt echter die kwamen redelijk veilig weg, na plaatsing in een kamp in Nederland). Eigenlijk ging het om Nederlanders, zoals jij en ik, van vandaag de dag.

Medio Februari '45 overleed hij, 28 jaar jong, i.v.m. de inhumane omstandigheden in kamp Neuengamme. Zo'n drie maanden voor VE-Day, het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Zo zijn er talrijke anekdoten over ontberingen en verschrikkingen, van oorlog. Wij als mens en als mensheid, kunnen veel beter dan dat.