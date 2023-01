Serieus? Keiharde cynische muwahaha hier. Hoe kun je iets banaal uitventen? Het lukt de Anne Frank Stichting. Nu zijn die al jaren woke en heel erg ver van het origineel verwijderd maar dit is echt te ranzig.

Enige keer dat ik er ben geweest was ergens in de jaren '80 toen alleen het huis een museum was en dat maakte indruk, maar toen ik later in Amsterdam ging wonen en ook nog eens op de gracht bij dat huis in de buurt zag ik het veranderen in een banale toeristengeldmachine. Ze kochten eerst de panden ernaast en toen alles eromheen. En dat alles om zgn de gedachten van een niet eens interessante, standaard pubermeisje qua gedachten met een middelmatig geschreven dagboek uit te venten op een zeer foute en echt foute manier.

Oh ja, wie is er weer aanwezig? De postcodeloterij.

Overigens die datum. Oktober 2023?

Zou dus een hoax kunnen zijn maar dan een zeer onsmakelijke hoax.