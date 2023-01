Ooit een keer meegedaan aan een Duitse loterij. Binnen 2 maanden had ik bijna wekelijkse post van een stuk of 10 Duitse loterijen,. Toen ze allemaal maar even laten weten dat ik daar niet van gediend was. Hielp nog ook! Daarna nooit meer een brief van ze gehad.

Maar die Postcode loterij is idd een chantage-loterij. Je slaat je voor de kop als de prijs in jouw PC valt. Toch doe ik niet mee. 454.267 postcodes in NL is best veel, dus de spoeling is heeeel dun.