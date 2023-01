Hartverwarmend stuk in De Telegraaf. Stuurloos schip de Postcode Loterij heeft ruzie met zijn eigen oprichter. "Novamedia, het moederbedrijf van de Postcode- en de Vriendenloterij, is naar de Ondernemingskamer gestapt omdat, zo stelt het bedrijf, oprichter en aandeelhouder Boudewijn Poelmann de loterijreus onbestuurbaar maakt." Dat is grappig, want de rest van Nederland heeft óók ruzie met de Postcode Loterij. Met die gladgestreken smoel van die wandelende deurmat Winston Gersschshcshshhcshschshthtwhwowonotnwitz, die tonnen incasseert en als een kwezel ingestuurde pr-tekstjes uitbraakt over 'een verschil maken', 'dromen verwezenlijken' en 'langgekoesterde wensen realiseren'. Haha ja echt wel Winston, dát is waarom mensen meedoen aan de Postcode Loterij.

De Postcode Loterij is de islam van de loterijen. Een opdringerige religie waaraan mensen zich wel móeten committeren, want anders, met een lot uit de loterij in de rol van de hoofddoek, een tastbaar instrument van de onderdrukking, en die schreeuwerige televisiereclames als de azaan met een oproep tot gebed. Leuk weetje: het Arabische woord 'Postcodeloterij' betekent letterlijk 'onderwerping' en wijst op het fundamentele principe dat een lid van de Postcode Loterij zich overgeeft aan de wil en wetten van Gaston Starreveld. En dan heb je nog die emotionele chantage door middel van onophoudelijke brievenbusterreur en voortdurende telefoonintimidatie, met nummers als 0702008906 en 0527755056. "Blabla we bellen nooit anoniem." Ze bellen nooit anoniem omdat er dan geen mens opneemt. Jaaaa de buurman is ook lid, u moet ook lid worden, straks wint de buurman wel een mooie prijs en u niet, en dan peperen ze de dikgedrukte krantenkoppen er na afloop in: "Niet iedereen had lot in straat Heemskerk - Ik hoop dat het allemaal goed afloopt." Hebt u dat gelezen mevrouw? Misschien zijn uw buren wel lid mevrouw? Wat nou als uw buurman een Porsche koopt mevrouw? Weet u zeker dat u niet lid wil worden mevrouw? Caroline Tena Lady is onze ambassadrice zij is toch ook erg betrouwbaar mevrouw?

Arme naïeve omaatjes de laatste euro's uit hun pensioentje lullen door psychologische terreur, emotionele chantage, het creëren van groepsdruk en door middel van het omkopen van BN'ers, en die schande kopen ze af door geld te geven aan goede doelen. Voornamelijk hun eigen goede doel, maar ook radicale actieclubs en natuurlijk het leukste goede doel: de portemonnee van de oprichter. Tensen, Van Dam, Tan, Gullit, Gerschhshahshashchsahhcwintittwitz, Trustfull: allemaal volslagen weggooiers, geldwolven en immorele ratten met bloed aan hun handen. Postcode Loterij, ga maar gewoon kapot.