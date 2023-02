Hoop om te doen, die speciale militaire operatie die gisteren een jaar geleden begon. Vanaf september werden de Russen teruggeduwd, vanaf begin januari kregen de Russen weer wat momentum en zijn ze inmiddels al maanden bezig met de omsingeling van Bakhmut. De schattingen lopen wat uiteen, maar er lijkt wel een consensus dat Rusland tussen de 200.000 en 500.000 nieuwe troepen klaar heeft staan voor het lenteoffensief dat al soort van begonnen is.

Russisch staatspersbureau TASS schrijft in aanloop naar de speech dat "Putin will announce the next message shortly before the anniversary of the special military operation in Ukraine. (...) . On 24 February, the EU is preparing to publish its tenth package of anti-Russian sanctions. The US is also planning to announce another set of restrictions against Russia this week. At the same time, without abandoning attempts to weaken the Russian economy, the collective west continues to pump weapons into Ukraine. Moreover, US President Joe Biden considered it necessary on the eve of Putin’s speech to personally fly to Kyiv and, following negotiations with Ukrainian leader Vladimir Zelenskiy, announce the allocation of another $500m military aid package to the country. In the expert community, such a step by the American leader was considered evidence of the intention to further aggravate relations with Russia."

Het spannendste dat er kan gebeuren is dat Poetin de oorlog formeel als oorlog bestempeld, maar zelfs dat zal geen heel grote gevolgen hebben, omdat het Russische leger toch al zo'n beetje alles doet wat het kan.

