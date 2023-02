Sinds de val van Soledar stopten we even met het dagverslag, omdat de Russische omsingeling van Bakhmut daar iets te gestaag voor verliep. Rond de jaarwisseling waarschuwde Oekraïne voor een nieuwe Russische mobilisatie van tussen de 300.000 en 500.000 man die zich in januari al zou voltrekken. Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat - na alle geleerde lessen van de vorige mobilisatie - jongens uit de januari-golf deelnemen aan het begin van dit lenteoffensief, maar je weet het bij die Russen nooit.

De vorige mobilisatieronde kwam neer op 300.000 man, waarvan er toen 150.000 naar het front zijn gestuurd. Dat betekent dat de overige 150.000 man vanaf ongeveer half oktober heeft kunnen trainen. Het voelt waarschijnlijk dat zij een belangrijk deel van het lenteoffensief zullen gaan vormen, terwijl de januari-mobilisatie getraind wordt. Hoe dan ook, het alom verwachte en gevreesde Russische lenteoffensief lijkt begonnen.

Het Institute for the Study of War [dat we hier strafpunten toekenden voor de plotselinge, partijdige bagatellisering van het strategische belang van Soledar] schrijft:

"Russian forces have regained the initiative in Ukraine and have begun their next major offensive in Luhansk Oblast. The pace of Russian operations along the Svatove-Kreminna line in western Luhansk Oblast has increased markedly over the past week, and Russian sources are widely reporting that conventional Russian troops are attacking Ukrainian defensive lines and making marginal advances along the Kharkiv-Luhansk Oblast border (...).

The commitment of significant elements of at least three major Russian divisions to offensive operations in this sector indicates the Russian offensive has begun, even if Ukrainian forces are so far preventing Russian forces from securing significant gains. The Russian offensive likely has not yet reached its full tempo; Russian command has not yet committed elements of the 2nd Motorized Rifle Division (1st Guards Tank Army, Western Military District), which deployed to Luhansk Oblast in January after deploying to Belarus. (...)

Russian officials continue to propose measures to prepare Russia’s military industry for a protracted war in Ukraine while also likely setting further conditions for sanctions evasion. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin stated on February 8 that the Russian government will subsidize investment projects for the modernization of enterprises operating in the interests of the Russian military and will allocate significant funds for manufacturing new military equipment."

Zelensky lijkt op zijn beurt alles op alles te zetten om Oekraïne van steeds zwaardere Westerse wapenleveranties te verzekeren. Hij zette in het VK expliciet in op Britse Typhoon-gevechtsvliegtuigen en ook gaan er geruchten dat hij een soort kruisraketten met een bereik van 150 kilometer, de Britse Storm Shadow, gaat krijgen.

