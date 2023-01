Precies, dit gebeurd al voor klanten die in het buitenland wonen. Sinds Oktober wordt er vrolijk 2 Euro per maand (vanwege de kosten mbt tot witwaswetten waar de bank zich aan moet houden) in rekening gebracht voor mensen met een adres in het buitenland, ik had het kunnen weigeren (niet de nieuwe voorwaarden "aanklikken" voor goedkeuring, maar de enige optie die dan gegeven wordt is om je rekening te sluiten.

Het hele verhaal over "of dat 100 Euro nu wel of niet de grens moet zijn" is een mooie afleiding.

Zolang mensen over elkaar heenvallen om of dat het 100 Euro of 101 Euro moet zijn, zijn ze niet zo gefocussed op het gedrocht zelf dat deze wet is.

Over 15 jaar betaal je door inflatie voor een "patatje met" al 100 Euro en wordt dus praktisch per wet, al je betaalverkeer gevolgd.

En als je straks dan per ongeluk/foutief wordt aangemerkt als mogelijk fraudeur zit jij met de ellende om bij je zelf verdiende geld te kunnen komen en aan te tonen dat de algoritmes toch echt fout zaten. (succes daarmee)