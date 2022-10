Paar maanden geleden 1 hoop gezeik gehad met de Rabo, waar ik al sinds mensenheugnis een rekening heb. Ik kreeg een Rabo-maatpak aan de lijn die moeilijk begon te doen over een aantal transacties van mijn rekening naar die van mijn echtgenoot, en andersom (we zijn ooit gehuwd op basis van gemeenschap van goederen en we gebruiken naar believen elkaars bankrekeningen). Tevens jeremieerde hij over het feit dat er contante stortingen waren gedaan met biljetten van 100 en zelfs 200 euro. En of ik maar even wilde vertellen waar dat geld vandaan kwam.

Ik ontplofte.

Mijn partner & ik bezoeken regelmatig het Holland Casino. Daar zijn we redelijk succesvol met onze strategie aan de speelautomaten. Soms levert dat aardige bedragen in contanten op; elk bedrag dat je daar wint, krijg je immers contant uitgekeerd. Daarnaast pinnen we in het HC regelmatig ons speelgeld, om dat de dag erna weer terug te storten om te voorkomen dat de rekening opdroogt. Vestzak-broekzak dus.

De winsten storten we uiteraard op onze bankrekeningen, waaronder die van de Rabo.

Dat vindt de Rabo verdacht. Dat mag niet. En biljetten van 100 en 200 euro in ons bezit, is óók verdacht. Dat mag helegáár niet.

Dus werd ik meerdere malen telefonisch gestalkt door meneer Maatpak van de Rabo, die de functie had van "CDD analist", whatever that may be. De man eiste dat we voortaan van elke financiële transactie gegevens & bewijzen moesten (kunnen) overleggen van herkomst & bestemming.

In totaal drie telefoongesprekken met die Rabo-engnek ontaardden in regelrechte ruzie. Ik was woe-dend. Ik riep dat ie maar eens '1984' van Orwell moest gaan lezen. Ik riep dat ik al tig jaar klant was bij zijn toko, en dat ik als klánt behandeld wenste te worden, en niet als verdachte.

Rabo-maatpak bleef zeiken & traineren, en bleek over de flexibiliteit van beton te beschikken. En dat bij niet inwilligen van zijn eisen, zijn bank zich genoodzaakt zag tot “het opnieuw beoordelen van de klantrelatie”

Er volgde een lange brief van de CDD'er, waarin strenge voorwaarden werden gesteld aan ons financiële reilen & zeilen, met werkelijk onmogelijke eisen.

Ik schreef een brief op hoge poten terug - aangetekend - waarin ik het volgende betoogde:

Dat ik hem erop wilde wijzen dat zijn bank geen particulier recherche-bureau, maar een dienstverlenende instelling is die bovendien een wettelijk vastgestelde bancaire zorgplicht heeft, en dat het bijgevolg niet tot zijn competentie behoort om politie-agent te spelen, en klanten te dreigen met “het opnieuw beoordelen van de klantrelatie”, hetgeen accountmanagers-jargon is voor “iemand als klant eruit schoppen” (hetgeen hij trouwens, gezien zijn bancaire zorgplicht, niet eens zomaar zonder goede en onderbouwde redenen kán en mág doen, maar dit terzijde).

Ik kreeg een botte brief terug met domweg de zelfde eisen.

Nog die zelfde dag hebben mijn partner en ik ons beider Rabo-rekeningen opgezegd.

En een kluis gehuurd.

Fuck de Rabo-bank.

Wat zullen we godverdomme nou krijgen.