Daar heb ik nog een idee voor. Het idee is de GGD te ontlasten. A fortiori, de GGD heeft niet de capaciteit voor het contactonderzoek. Dat is natuurlijk al wat Hugo zei.

Hugo wil alles volautomatisch doen, met bluetooth en zo. Maar waarom niet slechts een gedeelte automatiseren, alleen het gedeelte waar de bottleneck zit?

Waar de bottleneck niet zit, is de bevolking. Die heeft eerder tijd zat in deze lockdown. Laat ieder zelf handmatig registreren in een app met wie ze contact hebben gehad. Dat geeft iedereen controle over wat hij/zij registreert. Geen bluetooth gebaseerde logica die dat voor je bepaalt.

Dus, je gaat bij iemand op bezoek. Dan registreer je tijdens of vlak na het bezoek de ander in je app. NAW of wellicht BSN, of wellicht een of andere code die bij de (specifieke) installatie van je app hoort. Eventueel kun je dat dan ook via Bluetooth overzenden (alleen op commando van de gebruiker). Maar typen moet ook kunnen.

Bots je per ongeluk tegen iemand, een vreemde, of een bekende, op. Ook even elkaar registreren (als je dat wil, en de ander ook).

Ben je dan positief getest op corona, dan kan de GGD (of whatever medische instantie) je vragen om je gegevens in je app. Dat kun je weigeren. Maar als je toestemt dan worden de gegevens naar een (of ander) systeem ge-upload (dus alleen op jouw commando). Heel weinig moeite voor de GGD. En daar gaat het hierbij om. De GGD ontlasten. Niet die met z'n zeventienmiljoenen. En het gaat om controle over je data. Privacy.

Heel simpel idee. Bijna net zo eenvoudig als een to do list app.

Shoot!