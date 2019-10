Even voor de jonge lezertjes: dit wordt een verhaaltje over vroeger. Vroeger, toen de PvdA nog meer dan negen zetels in de Tweede Kamer had. Vroeger, toen PvdA-voorman Lodewijk Asscher zich met belangrijkere dingen mocht bemoeien dan het carpoolschema van de Frans Timmermans EU-verkiezingscampagne en de petitie 'Ziyech moet blijven'. Vroeger was Lodewijk Asscher namelijk minister van Sociale Zaken. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar Lodewijk Asscher had toen echt macht. En wat deed Lodewijk Asscher met die macht? Misbruiken ten koste van kwetsbare groepen in de samenleving natuurlijk!

Het door Asschers ministerie ingevoerde Systeem Risico Indicatie (SyRI) is een afschuwelijk privacy schendend gedrocht waardoor de overheid allerlei verzamelde gegevens over burgers aan elkaar mag koppelen om uitkeringsfraude te bestrijden iedereen altijd en overal in de gaten te kunnen houden. Een soort Siri dus, maar dan nog veel enger. Dat zeiden wij vijf jaar geleden al. Maar nu zegt de de mensenrechtenrapporteur van de VN het ook. In een hele sjieke brief nota bene. De rapporteur legt aan Nieuwsuur uit dat mensen met weinig geld en een migratie-achtergrond door het systeem worden gediscrimineerd. "Met systemen als SyRI dreigt voor deze burgers echter een technologische surveillancestaat te worden gecreëerd waarin van het recht op privacy weinig meer dan een illusie overblijft." En we weten allemaal hoe voorzichtig de overheid met die groepen omgaat.

Zo rolt onze overheid. Eerst de kwetsbare mensen pakken, en dan langzaam naar boven werken. Tot uiteindelijk iedere burger van zijn vingertoppen tot zijn oogwit en van zijn Thuisbezorgd-klachten tot zijn incognitovenster in de databank terechtkomt. Leest u er anders de niet geheel toevallig vandaag verschenen column van onze favoriete NRC'er Maxim Februari op na. Volgens onze overheid is privacy luxe. Een luxe die uitkeringsontvangers zich alvast niet meer kunnen veroorloven.