Wat is de e-screener?

De e-screener is een computertest die de politie gebruikt om in te schatten of het verantwoord is om om u een verlof te geven om een vuurwapen voorhanden te hebben. De Jagersvereniging is van mening dat zo’n test niet met zekerheid kan zeggen of iemand wel of niet geschikt is om een jachtakte of wapenverlof te krijgen. In Finland is een dergelijke test enkele jaren geleden om die reden na anderhalf jaar alweer afgeschaft.