Bedrijven krijgen nu ook al dreigbrieven van de energiebedrijven. Dat ze verantwoordelijk zullen worden gehouden voor de gevolgen van stroomuitval door "overbelasting". Bijvoorbeeld een bakker die voor Oud&Nieuw verse oliebollen bakte.

Pakweg 40, 50 jaar geleden had dit land goed onderwijs; goede zorg; redelijke infrastructuur; voldoende woonruimte, energie en water; groeiende welvaart; etc. NL was een veilig land, hooguit een beetje druk met 12 miljoen inwoners.

Tientallen nieuwe belastingen en talloze belastingverhogingen later hollen onderwijs en zorg achteruit; loopt de infrastructuur 30 jaar achter op de geplande overbevolking; is overheidsbeleid gericht op het schaars en peperduur maken van woonruimte, energie en water; het verschijnsel "werkende armen" wordt normaal. Criminaliteit, geweld en extremisme nemen toe (ook omdat daders door de overheid bejubeld en gesubsidieerd worden) en de geplande 30 miljoen Nederlanders zijn er volgens de linkse partijen veel te weinig; "internationale verdragen zeggen dat NL failliet moet gaan aan immigratie, daar hebben wij zelf niks over te zeggen".

We rennen van de ene naar de andere crisis, gecreëerd door politieke onbenullen die alleen maar in de baantjesmachines geïnteresseerd zijn.

Maar laten we vooral doen alsof de oppositie het slechter zou doen.