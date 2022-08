@Joris Beltsin | 04-08-22 | 17:00: Dat besprak ik laatst met een oude zeer ervaren monteur die meters controleerde op juiste werking, het huidige net is in richting 70(!) jaar opgebouwd en gezien de plannen willen ze het qua capaciteit in 10 jaar overal verdubbelen, ofwel elke straat en elke leiding de huizen in. Zelfs wat administratief zo kan, de 750E jaarlijkse straf voor als je ruweg 2x zoveel elektriciteit wilt kunnen(!) gebruiken (voor zwaardere zekeringen), is er nog niet af. Er is zwaar gebrek aan monteurs en toch moeten ze richting 8x werk doen de komende 10 jaar, het gewone werk + alle oude vervangen.

Ook wordt vergeten dat de plannen voorzien in ontzettend goedkope elektriciteit, waarom is anders de +-60% energieverlies die waterstof opslag met zich meebrengt realistisch? Etc etc.. ofwel zodra waterstofopslag zou lukken is er nog meer elektra nodig dan nu bedacht, want razend goedkoop en reuze handig.