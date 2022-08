Gaan als de brandweer, dat kan de brandweer dit najaar. Reden: allemaal mensen die opeens hout gaan stoken om gas te besparen. Allemaal mensen die geen ambtenaar of tweede kamerlid zijn, en die het moeten doen met minder dan 120.000 euro per jaar. Chinese bouwmarkthoutkachels zijn niet aan te slepen, en tweedehandsjes uit 1884 worden van Marktplaats gehaald. In de schuur ligt nog een zinken regenbuis, dus die kan wel als pijp naar buiten, en de ouwe schutting hoeft niet meer naar de gemeentewerf maar in de nieuwe verwarmingsunit. Haardhout wordt straks zo duur dat er - net als in de biocentrales van Timmerfrans - drijfnat kaphout in de wrakke kachels gekeild wordt. Ja, dat gaat gigantisch fout natuurlijk, want ook het bluswater is op. Half Nederland is straks naast de Sjaak ook een Sjinkie.

Ja, daar kan de CV vijf maanden van draaien

Brandweerfilmpje met echte schoorsteenbranden-audio!