Alle ogen zijn vandaag gericht op Lützerath, een klein Duits dorpje net over de grens bij Limburg dat dapper weerstand biedt aan de Romeinen de bruinkoolwinning. Nou ja, niet de inwoners van het dorpje: die zijn jaren geleden al uitgekocht en weggetrokken zodat het gebied kan worden afgegraven voor het energierijke bruinkool als uitbreiding van de gigantische kuilen en monstermachines die u tegenkomt als u via de 61 richting de wintersport stuurt. Nee, het zijn de klimaatdemonstranten die het dorp (nou ja dorp, meer een uitgebreide boerderij) al twee jaar bezet houden om de winning van bruinkool tegen te gaan. Bruinkool dat de Duitsers hard nodig hebben om het licht aan te laten nadat ze eerder kernenergie in de ban deden wegens eng en ""gevaarlijk"" en vervolgens het Russische gas weigerden wegens grote boze Poetin. Dit tot grote frustratie van een paar honderd klimaatklevers die bruinkool maar viesbah vinden en het vandaag opnemen tegen een enorme polizeimacht met waterkanonnen (zij wel) en een ontruimingsbevel. Gisteren werd al een voorzichtig beginnetje gemaakt met het verwijderen van de barricades, wat direct resulteerde in de eerste opstootjes, dus het wordt ongetwijfeld gezellig. Ondertussen steken de betogers nog een paar autobanden in de fik om het klimaat te redden, want het is geen circus zonder clowns. Het is een symbolisch verzet dat niets gaat bereiken, omdat iedereen weet dat dit eindigt met alle demonstranten in een politiebus en Lützerath in een afvalbak. Maar tot die tijd hebben we in ieder geval vermakelijke klimaattelevisie.

UPDATE: Daar is het eerste vuurwerk al.

UPDATE: Dorp omsingeld. Dat zijn verdraaid veel politiebusjes.

Afbraak steen voor steen

Molotovs vinden ze niet leuk

Duwen!