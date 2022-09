Mijnheer De Boer is ingenieur en hij is van Studio Energie, dus best wel iemand die er verstand van heeft, en mijnheer De Boer ziet het somber in. En als boeren het somber inzien dan is het niet best. Maar "regressie" lijkt ons nog tamelijk mild. Zeg maar gerust dat we met 130 richting ravijn denderen, en dan ergens in 1880 terechtkomen. Het stoomtijdperk. Het netbeheer kan het net niet beheren, wegens Te Oud, en vervangen en verzwaren van het netbeheer lukt ook niet want daar zijn de mensen niet voor (opgeleid), daar zijn de materialen niet voor (opperdepop danwel China houdt ze zelf) en daar is het geld niet voor (want weggegeven aan Brussel, Oekraïne, Gaza en overige shithole countries). Zeg maar wat Feynman al tijden op zaterdagavond op de GeenStijl beschrijft. Maar nu komt onze ellendige overheid wel heel dichtbij: namelijk uw wandkontaktdoos. Dat wordt in de nabije toekomst een grotendeels overbodig plastic fopdoosje op uw muur, want er komt niks meer uit. Alle stroom gaat dan naar de Oosterscheldekering, de Belastingdienst, VWS, Google/Amazon en de porno-server van D66. U hebt nog een paar jaar om uw stoommachine te knutselen. Succes! Vervolgdraad De Boer na de break