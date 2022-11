Die vijf miljard valt in het niet bij de miljarden die het kost per windpark in zee aan te sluiten. Ze zeggen steeds geen subsidie voor het park, maar zeggen er nooit bij dat het duurste, die transformator op zee door de staat betaald wordt en ook de zeekant naar land en transformator op land wordt ook door de staat betaald. Maar dat hoort niet bij hèt windpark. Dus oh wat zijn die goedkoop.

windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/kos...

Kosten van het net op zee (tot en met 2023)

In het Energieakkoord staat welke windparken tot en met 2023 in bedrijf genomen worden. TenneT sluit de geplande windparken op zee aan op het hoogspanningsnet op land. De investering in deze delen van het net op zee bedraagt 2 miljard euro. TenneT mag deze investeringskosten afschrijven. Samen met de kosten voor onderhoud en financiering bedragen de kosten circa 1,4 cent per getransporteerde kilowattuur (kWh). Dit zijn overigens niet de kosten die de eindverbruikers per kWh op hun energierekening zien. Omdat die eindverbruikers ook elektriciteit uit andere bronnen ontvangen, zijn de kosten per kWh op hun energierekening veel lager.

Kosten van het net op zee (2024-2030/31)

De windparken die tussen 2024 en 2031 in bedrijf komen, liggen verder op zee. Daardoor zijn er voor de aansluiting op het net op land langere kabels nodig en (deels) duurdere technieken, zoals gelijkstroom in plaats van wisselstroom. De investeringskosten van deze delen van het net op zee zijn ongeveer 26 miljard euro. Samen met de kosten voor onderhoud en financiering bedragen de kosten circa 2,6 – 3,0 cent per getransporteerde kilowattuur (kWh). Bij deze bedragen hoort dezelfde nuancering als hierboven is gegeven voor de periode tot en met 2023.