Energieopwekking is in Nederland zo goed als volledig in buitenlandse handen. Tennet heeft een forse deelneming in het stroomnet in Duitsland. Waar ze weer aardgas helemaal toll vinden. Alle aandacht ligt nu bij de opwekking, thorium en kernfusie en meer van dit soort science fiction incluis.

Het probleem, herstel een mogelijke oplossingsrichting, zit wellicht in de load balancing. De wet van behoud van energie en dan de beste manier om die op te slaan voor later gebruik. Stoom is van oudsher bekend, maar wat voor dragers die zich lenen voor plasma of magnetisme?

Veel van die natuurkunde is volgens deze leek al bekend. De clou zit hem in de grootschalige toepassing er van. Jammer dat je met kernenergie geen warmte kunt opwekken.

Een echt R&D fonds van 25 miljard euro, beheerd zonder politieke last. Zelfs de Nederlandse aardgasbaten zijn al in die zin bestemd geweest. Ondertussen kan de betreffende minister niet eens een modus verzinnen voor een prijsplafond gegeven de marktwerking voor behaaglijkheid in huis.

Eindregelingen gelden al heel lang niet meer voor pensioenen bijvoorbeeld. Dat was al ver voor de prijsvorming daarvan tussentijds al niet minstens drie keer via constructies is afgeroomd. Deelnemer in het klimaat: goede gebreide sokken.

En een hansopje.