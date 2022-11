De basis van de rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. We schrijven het nog maar eens op, want dat lijkt Abigail Norville, topambtenaar op het ministerie van VWS, vergeten. Anders kunnen we het niet verklaren dat ze in dit hallucinante interview met FTM over het stelselmatig achterhouden van coronastukken door haar eigen ministerie doet alsof het haar ook maar een beetje is overkomen.

We weten al lang dat het ministerie van VWS een totale puinhoop maakt van de levering van coronastukken, maar Norville erkent dat nu volmondig. "Tijdens de Zoom-call met journalisten werd mij dit ook verweten: de informatiehuishouding is niet op orde. Jullie concluderen het nu ook weer. Ja dat klopt, zeg ik dan altijd. Bedankt voor de analyse. En nu?" Norville stelt onder meer voor dat journalisten dan maar geen informatie meer moeten vragen. "Het loopt aan meerdere kanten vast, zie ik. Ik hoop dat journalisten openstaan voor een nieuw gesprek. Kunnen we tot een oplossing komen die voor ons beiden wel werkt?"

Ja kom nou zeg.

Geslotenheid was bewuste keuze

Wat het falen van het ministerie van VWS om stukken over de coronacrisis openbaar te maken zo erg maakt, is het feit dat de Nederlandse regering er van begin af aan bewust voor gekozen heeft om niet open en eerlijk te zijn over de coronabestrijding (en daar mee doorging toen we al lang niet meer in Alarmfase 1 zaten). Dat hebben wij van GeenStijl niet verzonnen (we hebben het wel gemerkt), dat heeft de toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie gewoon openlijk toegeven in een interview met De Correspondent. Die Erik Gerritsen is nu overigens tegen een salaris dat een paar meier onder de Balkenendenorm ligt de baas bij woningcorporatie Ymere, omdat hij zoveel verstand heeft van woningen zo goed face to face met belanghouders samen dilemma’s kan doorleven en in gesprek gaan over lastige keuzes om ons er gezamenlijk uit te innoveren.

Bovendien draagt deze gesloten houding van het ministerie er aan bij dat er een heel ecosysteem is ontstaan van wappies die ieder brokje informatie dat wel naar buiten komt verkeerd interpreteren, wat vervolgens gemanaged moet worden door voorlichters die niet in de materie zitten en achter de feiten aanlopen. Voor een ministerie dat zoveel belang hecht aan wat er in de media gebeurt (maar echt) lijkt dit ons een funeste houding. En dan is de verantwoordelijke minister (die niet tegen kritiek kan) nu ook nog eens op een andere post gezet waar hij opnieuw begint met het doen van beloftes die hij niet waar kan maken, wat ongetwijfeld weer gaat leiden tot nieuwe fouten die onder de pet gehouden worden en gaan leiden tot nieuwe schandalen.

Chefsache

Maar goed. "En nu?"

Nu moet Mark Rutte, die nadat hij aftrad* als premier vanwege een schandaal dat door de overheid jarenlang onder de pet was gehouden, beloofde dat er een radicale verandering zou komen in openbaarheid, zich gewoon eens aan die belofte gaan houden. Want het is niet alleen het ministerie van VWS dat het rond corona verkeerd doet, op allerlei ministeries loopt de openbaarheid vast. Dat komt omdat onze overheid openbaarheid al jaren niet serieus neemt vanwege iets, dat je niet de Rutte doctrine mag noemen, maar wel de Rutte doctrine is. Tijd dus voor een Rijksbrede Aanpak met Johan Remkes (of iemand anders die wel iets kan, die lui zijn schaars tegenwoordig) als Openbaarheidstsaar die met een grote zak geld gaat zorgen dat de overheid zich eindelijk eens een keertje aan de wet houdt.

Want de overheid die zich aan de wet houdt. Dat is de basis van de rechtsstaat.

* En weer terugkeerde